Sampaoli põe saída de Ganso como condição para renovar no Sevilla

O meia Paulo Henrique Ganso voltou às manchetes nesta sexta-feira. E de forma negativa. O jornal Marca afirma que uma das condições impostas por Jorge Sampaoli para renovar com o Sevilla é a saída do brasileiro.



Com poucas chances na equipe de Andaluzia, Ganso não está nos planos de Sampaoli para a próxima temporada - a última do comandante de acordo com o seu vínculo atual.



Um empréstimo de Ganso está em pauta no Sevilla, que é cobrado pelo técnico argentino para montar um time mais competitivo a partir de 2017/18.



Sampaoli, aliás, quer indicar nomes para a próxima janela de transferências. No entanto, o Marca traz que as conversas contratuais entre Jorge Sampaoli e Sevilla só devem ocorrer em junho de 2018. O treinador quer ter certeza do que vai encontrar nos próximos meses para decidir sua continuidade.



