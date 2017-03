Sondado pelo Grêmio, atacante Kuranyi anuncia aposentadoria

Pendurou as chuteiras

Brasileiro naturalizado alemão, Kevin Kuranyi anunciou, nesta sexta-feira, que sua carreira chegou ao fim. Aos 35 anos, o ex-atacante, que estava sem clube desde junho, negociou com o Grêmio no ano passado e por pouco não jogou na Arena.



Em entrevista ao jornal alemão Bild, o próprio atacante confirmou o recebimento de uma oferta do Brasil. No entanto, Kuranyi, que marcou 111 gols em 275 partidas na Bundesliga, o campeonato alemão, decidiu pendurar as chuteiras.



— Recebi muitas ofertas, cheguei a considerar por alguns dias. Teve proposta do Brasil, por exemplo, país onde eu nasci. Até mesmo do Stuttgart, onde vivi bons momentos — disse Kuranyi, que completou:



— Foi uma decisão difícil, mas ao fim de alguns meses decidi terminar. Eu quero ter tempo para fazer outras coisas — concluiu.



Natural de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, Kuranyi foi revelado pelo Stuttgart. Ele ainda defendeu as cores do Schalke 04 e do Hoffenheim. Fora da Alemanha, atuou no Dínamo de Moscou, da Rússia.



Pela seleção alemã, Kuranyi encerra a carreira com 52 jogos e 19 gols. O atacante jogou as Eurocopas de 2004 e 2008, porém nunca foi chamado para disputar uma Copa do Mundo.



