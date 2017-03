Borussia e Bayern se enfrentam nas semifinais da Copa da Alemanha 

Clássico tedesco

Tetra com a Alemanha na Copa de 2014, Schurrle comemora segundo gol do Borussia na vitória de 3 a 0 sobre o Lotte Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

O Borussia Dortmund se classificou para as semifinais da Copa da Alemanha, nesta terça-feira, depois de vencer o Lotte por 3 a 0, em partida adiada por uma nevasca dia 28 de fevereiro.

O Sportfreunde Lotte, oitavo colocado da terceira divisão alemã, segurou o Borussia durante uma hora, mas o americano Christian Pulisic abriu o placar, aos 12 minutos do segundo tempo. Andre Schurrle ampliou, aos 21, e Marcel Schmelzer fechou a conta, aos 38 minutos.

O Borussia vai enfrentar o rival Bayern de Munique nas semifinais. Na decisão do torneio no ano passado, as duas equipes se enfrentaram, e os bávaros levantaram o troféu nos pênaltis, depois de empatarem sem gols no tempo regulamentar.

A outra semifinal vai ser disputada entre Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt. As semifinais começam a ser disputadas em 25 de abril.

