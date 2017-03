Borussia Mönchengladbach vence Hamburgo e avança à semifinal

Copa da Alemanha

O Borussia Mönchengladbach venceu o Hamburgo fora de casa por 2 a 1, nesta quarta-feira, e se classificou para as semifinais da Copa da Alemanha.



Os visitantes abriram dois gols de diferença em duas cobranças de pênalti, primeiro com Lars Stindl, aos sete minutos da segunda etapa, e depois com o brasileiro Raffael, aos 16. Os donos da casa diminuíram com o americano Bobby Wood, aos 47 minutos.

O Mönchengladbach se junta ao Eintracht Frankfurt nas semifinais da Copa. O time do técnico croata Nico Kovac venceu o Arminia Bielefield por 1 a 0, na terça-feira.

O Borussia Dortmund também deveria ter jogado sua partida na terça, mas o jogo contra o Sportfreunde Lotte foi adiado por conta de uma nevasca.

No outro jogo de quarta-feira, o Bayern de Munique recebe o Schalke 04.

*AFP