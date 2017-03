Barcelona goleia o Gijón e assume a liderança do Campeonato Espanhol

6 a 1

O Barcelona não encontrou dificuldades para golear o Sporting Gijón por 6 a 1, no Camp Nou, em mais uma boa atuação do trio MSN. Cada um marcou um gol – o de Neymar em cobrança de falta –, além de ter criado boas tramas ofensivas. Paco Alcácer, Juan Rodríguez (contra) e Rakitic completaram o marcador, com Carlos Castro descontando.

Agora, o Barcelona assume a primeira colocação do Campeonato Espanhol, com 57 pontos, contra 55 do Real Madrid, que ainda joga nesta quarta-feira com o Las Palmas, no Santiago Bernábeu, e pode retomar a ponta.



Com Iniesta no banco, o técnico Luis Enrique optou por um esquema diferente. Alba foi um terceiro zagueiro pela esquerda. Rafinha pela direita e Denis Suárez faziam as alas, com Busquets e Rakitic por dentro.



Sem a bola, Busquets recuava e fazia o terceiro zagueiro, com Mascherano caindo para a lateral direita. Com essa liberdade, o argentino descolou lindo lançamento para Messi, que deu toque de cabeça genial por cima do goleiro Cuéllar para abrir o placar. Dois minutos depois, os catalães fizeram o segundo. Após lançamento espetacular de Neymar, Suárez apareceu livre na área, driblou o goleiro e finalizou. O zagueiro Juan Rodríguez tentou afastar e acabou jogando contra o próprio patrimônio.



O Barcelona seguiu em cima, com a posse de bola e acuando o Sporting Gijón, que não conseguia sair para o ataque. O time perdia chance atrás de chance e acabou sendo surpreendido pelos visitantes. Na primeira chegada, Álvarez se livrou de Busquets e chutou na trave. No rebote, Carlos Castro só empurrou para o fundo da rede.



O gol não abalou o Barcelona. Pelo contrário, a equipe manteve o ímpeto ofensivo. E logo chegou ao terceiro gol. Rakitic cruzou, a zaga afastou mal e Luis Suárez pegou de primeira, sem chances para o goleiro.



Com o placar dilatado, Luis Enrique poupou Suárez e mandou a campo Paco Alcácer. Com cinco minutos, o atacante marcou de canhota, após bom passe de Messi. O argentino também seria substituído para ganhar descanso. Mas antes, acertou a trave em cobrança de falta.



Sem Messi em campo, coube a Neymar assumir o protagonismo em cobranças de falta. Desta forma, ele fez o quinto, colocando no ângulo de Cuéllar. No fim, o Barcelona ainda fez o sexto, com Rakitic fuzilando o goleiro após passe de Sergi Roberto.



