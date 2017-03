Demoliner estreia com vitória na chave de duplas do Brasil Open

Primeiro passo

Demoliner (E) e Daniell firmaram uma parceria fixa para toda a temporada 2017 no circuito da ATP

O gaúcho Marcelo Demoliner está classificado para segunda rodada do Brasil Open, torneio da série ATP 250 disputado na quadra de saibro do Clube Pinheiros, em São Paulo.

Nesta quarta-feira, o tenista de Caxias do Sul e o neozelandês Marcus Daniell derrotaram o sérvio Dusan Lajovic e o brasileiro Eduardo Russi em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1.

Atual número 67 do ranking de duplas, Demoliner diz estar recuperado de uma distensão que sofreu na coxa em Montpellier, na França, no começo de fevereiro.

— Foi o primeiro dia que, eu me senti 100% e o que joguei sem tala. Fiquei mais de duas semanas me recuperando, perdi muito ritmo de jogo, fiquei 12 dias sem tocar na raquete. Esse jogo foi para ganhar confiança e entrar no torneio — disse o duplista de 28 anos.

Daniell e Demoliner já jogaram juntos em diversos torneios nos últimos anos, mas firmaram uma parceria fixa para a temporada 2017.

— A gente começou com um grande ano, fizemos já mais de 400 pontos e isso dá uma confiança boa para o decorrer da temporada. O que vier vai ser lucro. A gente é quase como irmão, gostamos das mesmas coisas, somos "relax". É importante, porque é quase como marido e mulher (risos), é um relacionamento — comentou Demoliner.

Os dois tenistas estão treinando com um técnico específico de duplas, o sul-africano David Sammel, e o gáucho também conta com a estrutura da academia carioca Tennis Route. Eles enfrentam o peruano Sergio Galdos e o chileno Hans Podlipnik-Castillo em busca da vaga na semifinal em São Paulo.

