Brasil é o primeiro a garantir vaga na Copa de 2018 via Eliminatórias

Era uma espera protocolar. Mas, agora, não é necessário aguardar por mais nada. Depois de vencer o Paraguai por 3 a 0, nesta terça-feira, a Seleção Brasileira é a primeira — com exceção da anfitriã Rússia — a garantir vaga na Copa do Mundo de 2018.

Após a derrota do Uruguai para o Peru, o time de Tite garantiu vaga na competição graças, também, a uma arrancada nas Eliminatórias de oito vitórias consecutivas da Seleção, que chegou a ter a classificação colocada em dúvida sob o comando de Dunga. Com o ex-treinador, o Brasil somou apenas metade dos 18 pontos possíveis.

Líder das Eliminatórias, com 33 pontos, a Seleção Brasileira não ficará mais abaixo da quarta posição, que garante vaga direta na Rússia – o quinto lugar, hoje ocupado pela Argentina (22 pontos), disputa a repescagem. Como o Uruguai (terceiro, 23 pontos) enfrenta os argentinos na próxima rodada, tal confronto direto fará com que ao menos um deles não chegue a 34 pontos.

Com isso, segue a escrita: o Brasil é o único país a jogar todos os Mundiais. A Copa de 2018, na Rússia, será a 21ª edição do torneio, com a 21ª participação brasileira. Alemanha e Itália, ambas com 18 participações até agora, são as outras seleções que mais jogaram o torneio. A Argentina tem 16 participações.

Realizada entre 14 de junho e 15 de julho de 2018, a Copa do Mundo só tinha assegurada até então a Rússia, já que será a sede da competição. Na Ásia, o Irã, líder do Grupo A com 17 pontos em sete rodadas, está próximo de garantir sua vaga – restam mais três jogos.



