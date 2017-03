Brasil x Paraguai tem segunda maior renda da história do futebol brasileiro 

Cifras

O duelo Brasil e Paraguai nesta terça-feira, na Arena Corinthians, registrou uma renda impressionante. Com público de 44.378 torcedores, a arrecadação foi de R$ 12.323.925,00. É a segunda maior renda da história do futebol brasileiro, atrás apenas da final da Libertadores 2013 entre Atlético-MG e Olímpia, também do Paraguai, no Mineirão.



Naquele jogo, vencido pelo Galo por 2 a 0, 56.557 pagantes renderam R$ 14.176.146,00 de arrecadação. Com a vitória, o clube mineiro acabou se sagrando campeão do torneio sul-americano pela primeira vez na história.

Leia mais:

Com show de Sánchez, Chile vence a Venezuela e ultrapassa a Argentina

Jogando fora, Colômbia vence e chega a vice-liderança das Eliminatórias

Quase 15% dos brasileiros votariam em Tite para presidente do Brasil



O preço dos ingressos para o duelo pelas Eliminatórias variavam entre R$ 200 e R$ 1 mil. A arrecadação fica, quase em sua totalidade, com a CBF, organizadora do evento, sendo que parte fixa é destinada ao Corinthians pelo aluguel do estádio.



O Corinthians, dono do estádio, ficará com uma parte da renda (percentual não divulgado, mas de aproximadamente R$ 1 milhão). O valor será destinado para o fundo responsável por pagar o financiamento da Arena.



*LANCEPRESS