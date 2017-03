Brasileiro marca, Roma goleia Palermo e volta à vice-liderança

Futebol

Ciente da pressão por ter perdido provisoriamente a vice-liderança, a Roma confirmou o favoritismo e venceu neste domingo. O triunfo foi por 3 a 0 e diante do Palermo, fora de casa, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres fizeram os gols.

Sem optar pelo centroavante Dzeko de início, o técnico Luciano Spalletti deixou El Shaarawy como referência no ataque. E foi do Faraó que, aos 22 minutos da primeira etapa, o placar foi inaugurado.



Após o intervalo, com a porteira aberta, a Roma fez o que quis com os donos da casa. Para deixar seu torcedor ainda mais feliz e confiante na Serie A, marcou mais duas vezes, com Dzeko e o brasileiro Bruno Peres, com ambos tocando na saída do goleiro adversário.



Agora, o time da capital passa a ter 62 pontos, ultrapassando o Napoli - que venceu na rodada, mas possui 60. O Palermo, por sua vez, permanece com 15 e na 18ª posição na tabela.

*LANCEPRESS