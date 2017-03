Site de clube que contratou Bruno é invadido por hackers: "Repúdio por apoiarem feminicídio"

Polêmica

A repercussão quanto à contratação de Bruno continua a dar dores de cabeça para o Boa. Após perder um de seus patrocinadores, o clube de Varginha viu seu site ser invadido neste domingo por hackers, que deixaram mensagens de repúdio aos bovetas e aos patrocinadores.



Na tela do site, foi escrita a seguinte mensagem:



– Este ato é uma demonstração de repúdio ao Boa Esporte Clube e a todos seus patrocinadores por apoiarem diretamente o feminicídio.



Os hackers listaram os atuais patrocinadores do Boa Esporte: Prefeitura de Varginha, Prolife, Magsul, Kipao, Kanxa, Gois e Silva, Fenix, Fazenda Ouro Velho e Dengue Control. Em seguida, foi direcionada a seguinte ameaça:



– Será que os patrocinadores do Boa Esporte Clube não se importam de ter sua marca associada ao feminicídio?.

Além disto, foram deixadas estatísticas sobre o assassinato de mulheres e lembranças do caso Eliza Samudio.



Anunciado por dois anos como reforço do clube boveta, Bruno será apresentado nesta terça-feira. O goleiro deixou a cadeia em 24 de fevereiro, devido a um habeas corpus deferido pelo Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, e poderá recorrer em liberdade do processo que o condenou por sequestro, morte e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio.



A contratação do goleiro fez a Nutrends Nutrition, empresa de suplementos alimentares, romper patrocínio com o clube.



