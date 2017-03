Bruno desabafa: "Cometi um erro grave, mas não sou bandido"

Futebol

A forte repercussão negativa em torno da iminente volta de Bruno ao futebol não passou em branco pelo goleiro. Em entrevista ao "Bate-Bola", da ESPN, nesta quarta-feira, o jogador recém-contratado pelo Boa, que saiu da cadeia devido a um habeas corpus concedido pelo STF, não escondeu que esperava tamanha pressão em torno do "caso Eliza Samudio" e desabafou:



– Dói, machuca, mas eu estou acostumado a lidar com pressão. Se eu não suportar, posso pegar minhas coisas e ir embora. Eu não sou bandido, nada que as pessoas disseram. Cometi um erro grave, mas isso passou. Quero uma oportunidade.

O jogador de 32 anos, que foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelo sequestro, morte e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio, aguarda desde fevereiro deste ano em liberdade o recurso à condenação. Questionado sobre sua atitude de evitar responder questões sobre o caso, Bruno afirmou que o desejo foi de deixar seu foco no futebol, mas admitiu:



– É uma mancha que vou carregar, mas meu momento é de superação. Não quero falar de processo, quero focar no futebol. Eu acho que não tenho motivo para falar sobre o que passou. Têm pessoas capacitadas que irão cuidar do lado jurídico, eu não quero tocar no assunto.



O goleiro admite a gravidade do crime, que atribui ter acontecido por estar próximo de "pessoas que cegam e levam para outro lado", mas garante estar arrependido e que não deixará o futebol. Além disto, agradece aos dirigentes do Boa Esporte por terem "enfrentado o mundo" para contratá-lo.



– Foi um choque, mas eu peço uma oportunidade. Quando uma pessoa pública enfrente uma cadeia, tem de voltar à sua profissão, voltar a única coisa que ela sabe. A única coisa que eu sei é jogar futebol, jogo desde os sete anos. Não posso jogar meu sonho fora assim. Assim como o Boa teve coragem de enfrentar o mundo, eu não vou parar. A oportunidade está dada, eu tenho coragem, já passei pelo pior, já senti na pele, e dói muito.



Além de reforçar o apoio da esposa, Ingrid, e dizer que ela estendeu a mão quando mais esperava, Bruno falou que confia em Deus em sua iminente volta aos gramados. O jogador de 32 anos também pediu mais compaixão dos torcedores:



– Você tem de se arrepender do passado e abandonar o pecado, não é porque está no fundo do poço que tem de ficar lá não. Como cumprir uma pena se eu era um preso provisório? Da mesma forma que a Justiça foi feita contra mim, uma hora tinha de ser feita a favor. As pessoas têm de ter mais sentimento pois, infelizmente, são situações que acontecem com a gente.



Questionado se pediu perdão à família de Eliza Samudio, o goleiro desconversou:



– O que importa para mim é o amor de Deus. Pedi perdão a Deus, no meu momento único com Deus. Estou focado no meu trabalho.



*LANCEPRESS