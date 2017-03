Canoas enfrenta o Cruzeiro nesta sexta-feira pelas quartas de final da Superliga masculina

Vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta segunda-feira as tabelas das quartas de final da Superliga masculina e feminina 2016/2017. Nesta sexta-feira, às 19h, o Lebes/Gedore/Canoas visita o Sada Cruzeiro em jogo válido pelas oitavas de final da competição. O jogo de volta no Rio Grande do Sul está marcado para o dia 22/3, quarta-feira, em Canoas. No domingo dia 26, a equipe gaúcha volta a Minas Gerais para o terceiro jogo da melhor de três. Outras duas datas já foram previstas caso necessário.

Outro playoff será entre Funvic Taubaté, segundo colocado, e JF Vôlei, o sétimo. O terceiro, Sesi-SP, encara o Minas Tênis Clube, enquanto o duelo teoricamente mais equilibrado, entre quarto e quinto, envolverá Vôlei Brasil Kirin (SP) e Montes Claros Vôlei (MG).

No feminino, o Rexona-Sesc terminou a fase classificatória em primeiro e enfrentará o Pinheiros, oitavo colocado. O Vôlei Nestlé, segundo, terá duelo contra o Fluminense, sétimo. O playoff entre terceiro e sexto será com Dentil/Praia Clube e Terracap/BRB/Brasília, e Camponesa/Minas (MG) e Genter Vôlei Bauru se enfrentarão na disputa dos times que terminaram em quarto e quinto.

SUPERLIGA MASCULINA 16/17

QUARTAS DE FINAL

17/3 (SEXTA-FEIRA) – Sada Cruzeiro Vôlei (MG) x Lebes/Gedore/Canoas (RS), às 19h, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG) – SPORTV

22/3 (QUARTA-FEIRA) – Lebes/Gedore/Canoas (RS) x Sada Cruzeiro Vôlei (MG), às 19h30, no La Salle, em Canoas (RS) – SPORTV

26/3 (DOMINGO) – Sada Cruzeiro Vôlei (MG) x Lebes/Gedore/Canoas (RS), às 18h30, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG) – SPORTV

1/4 (SÁBADO) – Lebes/Gedore/Canoas (RS) x Sada Cruzeiro Vôlei (MG), à definir, no La Salle, em Canoas (RS) * Se necessário

6/4 (QUINTA-FEIRA) – Sada Cruzeiro Vôlei (MG) x Lebes/Gedore/Canoas (RS), a definir, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG) * Se necessário

*ZHESPORTES