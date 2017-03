Casillas relembra polêmica com Mourinho no Real Madrid

Passado

Consagrado e detentor de diversos títulos pelo Real Madrid, Iker Casillas, atualmente no Porto, relembrou uma polêmica com José Mourinho na época em que defendia os merengues. Ao jornal Marca, o goleiro contou que certa vez se calou para não prejudicar a equipe.

— Eu entendo que havia gente que gostava do meu assunto com Mourinho e então esperavam e gostavam das vaias em campo. Me calei pelo bem do clube, para não montar um circo quanto a situação não era boa. Ao final, chegamos a uma final de Copa e não conseguimos ganhar, mas o fiz para poder ter essa opção ao menos até o final. Senão, tivesse armado um circo de duas pessoas e, em seguida, tivesse metido outras três ou quatro pessoas mais, no final teria sido mais que o Real Madrid. Teria sido o circo que montam em IFEMA (tradicional feira em Madri) — comentou.

Mesmo estando há dois anos no Porto, Casillas não esconde o carinho que tem pelo Real Madrid e já planeja uma homenagem quando se aposentar. O goleiro também pretende continuar jogando pelo time de lendas dos merengues, assim como Ronaldinho joga pelas lendas do Barcelona.

— É o clube que tenho que estar agradecido eternamente. Pude cumprir o sonho de criança, jogar no time da minha vida, e só tenho palavras de agradecimento. Com respeito aos demais, mas é minha casa. Chegado o momento, por que não (uma homenagem após aposentadoria)? Sempre estarão ali. Hoje, é melhor deixar passar o tempo. Isso não quer dizer que não queira em nenhum momento uma homenagem, porque sempre estarei agradecido ao público do Bernabéu, que seguramente me tem visto com uma lente de aumento nesses últimos anos e terá me aplaudido durante grande parte de minha trajetória no Real Madrid. Agora, com os jogos de veteranos, espero que em uns anos me chamem e eu possa voltar a jogar no Bernabéu — finalizou

Pelo Real Madrid, Casillas possui três Liga dos Campeões, o pentacampeonato da Liga Espanhola, além de outros títulos, incluindo no período uma Copa do Mundo e duas Eurocopas pela Espanha.