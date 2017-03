Com gigantes em situações opostas, Eliminatórias da Concacaf voltam à disputa nesta sexta

Hexagonal final

Não são apenas as seleções da América do Sul que, nas próximas duas semanas, irão ficar mais próximas ou distantes de uma vaga na Copa do Mundo de 2018. Na região sob responsabilidade da Concacaf — Américas do Norte, Central e Caribe —, o momento é de seguir em frente com a disputa do hexagonal decisivo.

Dentro da chave que incluem Costa Rica, México, Panamá, Honduras, Trinidad e Tobago e Estados Unidos, três seleções conseguirão vaga direta ao Mundial que será disputado na Rússia, enquanto a quarta colocada disputará uma repescagem contra quem ficar em quinto lugar nas Eliminatórias da Ásia.

Caso o hexagonal terminasse hoje, duas seleções acostumadas a irem diretamente à Copa estariam em situações bem delicadas. Enquanto Honduras teria ainda que passar pela repescagem que, na atualidade, seria definido no duelo entre Uzbequistão e Austrália, os norte-americanos estariam eliminados com direito a segurarem a lanterna do torneio.

Até mesmo por essa instabilidade vivida pelo US Team, Jurgen Klinsmann deixou o comando técnico da seleção para a chegada de Bruce Arena, treinador que passou os últimos oito anos à frente do Los Angeles Galaxy, da MLS.

3ª rodada, 24/3 (sexta-feira)

20h Trinidad e Tobago x Panamá

21h50min México x Costa Rica

23h50min Estados Unidos x Honduras

4ª rodada, 28/3 (terça-feira)

18h Honduras x Costa Rica

20h Trinidad e Tobago x México

23h5min Panamá x Estados Unidos