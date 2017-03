Com gol de Sergio Ramos nos acréscimos, Real vence o Betis

2 a 1

Em fase artilheira, Sergio Ramos voltou a salvar o Real Madrid. Neste domingo, o zagueiro marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Betis, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O primeiro gol dos merengues teve o astro Cristiano Ronaldo como autor.



Único dos postulantes ao título a vencer neste fim de semana, o Real passa a ser o líder isolado da competição, com 62 pontos - dois a mais que o Barcelona e cinco à frente do Sevilla - e um jogo a menos. O Betis, por sua vez, estaciona nos 28 pontos e na 14ª posição.

Leia mais

Barcelona joga mal e perde para o La Coruña no Espanhol

Torcida do Boca Juniors comemora gol com avalanche e oito pessoas ficam feridas

Presidente defende contratação de Bruno: "Boa Esporte não está cometendo nenhum crime"



O técnico Zinedine Zidane optou por uma equipe mais ofensiva, com Isco no lugar de Casemiro. Na frente, Morata foi opção, em vez de Benzema. Com a bola rolando, a troca de passes fluiu, porém faltou profundida aos merengues.

Ainda no primeiro tempo, o placar foi inaugurado. E a euforia surgiu do lado visitante, já que Sanabria finalizou, após boa jogada pelo flanco esquerdo, e Navas, com a mão ensaboada, engoliu um frango monumental.

Antes do intervalo, pressão do Real, que insistia nas jogadas laterais com Marcelo. E foi da canhota do brasileiro, aliás, que surgiu o cruzamento para o gol de empate, marcado por Cristiano Ronaldo, de cabeça.

Na segunda etapa, já na reta final, a estrela de Sergio Ramos voltou a brilhar, e num momento onde a partida já se encaminhava para o empate. O zagueiro chegou ao seu décimo gol na temporada, muito comemorado pela torcida local, uma vez que o capitão deixou o Real Madrid na liderança isolada.

Cabe ressaltar que no fim, Navas, que quase foi o vilão do duelo, fez uma defesa milagrosa e garantiu os três pontos para a equipe do Santiago Bernabéu.

*LANCEPRESS