Crea-RJ dá aval, e Maracanã é liberado para estreia do Flamengo na libertadores

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RJ) fez uma inspeção no Maracanã na tarde desta terça-feira e deu o aval pela liberação do estádio. Desta maneira, a partida entre Flamengo x San Lorenzo está confirmada para esta quarta, às 21h45min. Mais de 51 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para este duelo.

O presidente do Crea, Reynaldo Barros, falou com a imprensa logo após a vistoria no Maracanã. Ele esteve acompanhado de outros representantes do conselho e também de dirigentes do Flamengo.



– O Crea vai continuar aqui amanhã, mas está tudo certo. Todos os estádios precisam de um laudo. Temos que verificar as condições – disse o presidente do Crea, justificando a visita ao estádio na véspera da partida.



Pela manhã, funcionários do Crea-RJ tentaram fazer uma vistoria no estádio, mas foram barrados na portaria. Após divulgar o impasse, o conselho ameaçou ir à Justiça para proibir a realização do jogo. No entanto, o caso foi resolvido na base da conversa. A Odebrecht, que ainda administra o Maracanã, aprovou a visita dos engenheiros, facilitando a aprovação.



O Crea justificou a visita de última hora dizendo que estava envolvido em assuntos do Carnaval do Rio. Durante o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, dois carros alegóricos apresentaram graves problemas, ferindo várias pessoas.



