Dana White defende McGregor contra Mayweather: "Tem poder de nocaute"

Superluta

Depois de muita desconfiança e pés no chão, o presidente do UFC, Dana White, hoje é um dos maiores defensores da ideia de realizar a superluta de boxe entre Conor McGregor e Floyd Mayweather. O dirigente, inclusive, tem argumentos para fazer do campeão do UFC um desafio competitivo para o ícone do boxe.



Em entrevista ao canal X17, White avaliou o confronto e disse que a vitória de Mayweather, por mais favorito que seja, "não é garantida".

Leia mais:

Caju Freitas: Conor McGregor está perto de fazer um fiasco

Wand comemora luta com Sonnen e promete "meter a porrada"

Gastelum brinca sobre desafio a Anderson Silva: "Sou um idiota"



— O bom das lutas é que você nunca sabe quem vai ganhar. Acredite em mim. Existem muitas semanas que colocamos certas lutas achando que alguém não vai ganhar e eles ganham. É o louco desse negócio. O que quero dizer é: se fosse garantido que Floyd Mayweather fosse ganhar essa luta, por que você pagaria por isso? Não há garantia. Conor tem 27 anos, Floyd tem 40. Conor é mais forte, maior e tem poder de nocaute. É uma luta interessante — descreveu o mandatário.



Floyd Mayweather e Conor McGregor ainda não tem data e nem local confirmados para se enfrentarem. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Enquanto Floyd aponta para junho, Conor espera um combate em setembro deste ano.



*LANCEPRESS