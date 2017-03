De volta aos gramados, Verón está longe de ser protagonista no Estudiantes

Sem a mesma força

Juan Sebastián Verón, um dos principais nomes da história do futebol argentino e atual presidente do Estudiantes de La Plata fez uma promessa, caso a torcida comprasse 70% dos camarotes do novo estádio, ele deixaria de lado a aposentadoria e iria jogar a Libertadores pelo clube do coração.

Diante deste pedido, a fanática hinchada atendeu a solicitação do ídolo, comprou a ideia e Verón assinou contrato para jogar por 18 meses pelo Estudiantes.

O primeiro desafio será nesta terça-feira, quando a equipe argentina encara o Botafogo, no estádio Nilton Santos, na estreia da Libertadores.

Apesar de todo o talento que Verón já desfilou pelos gramados sul-americanos e europeus, o craque sabe das suas limitações físicas e que dificilmente será decisivo como foi em 2009, ano que o Estudiantes conquistou o torneio pela última vez.

Aos 42 anos, Verón teve uma pré-temporada toda especial. Trabalhou com o grupo, participou de amistosos, mas em nenhum momento apareceu entre os titulares. Até mesmo na volta do campeonato argentino na última quinta-feira, La Bruja não foi relacionado para o duelo contra o Vélez, por conta de questões físicas e da estreia na Libertadores.

Na Argentina, mesmo com a comoção da torcida do Estudiantes pelo seu retorno, a expectativa é que ele seja mais um incentivador dos jogadores nos vestiários do que um cara decisivo dentro do gramado.

Até mesmo antes de embarcar para o Brasil, o presidente-jogador deixou claro que não tem a intenção de ser titular.

– Nelson (Vivas) sabe que não tenho nenhuma condição de iniciar o jogo, sou apenas mais um jogador do elenco e caso ele precise, eu jogo o tempo necessário para ajudar o time – disse Verón.

Desde quando aposentou em maio de 2014, Verón assumiu o cargo de presidente do Estudiantes e disputou inúmeros amistosos entre ex-jogadores. No ano passado ele até voltou a jogar pela liga amadora de La Plata pelo Estrella de Berrisso, mas a passagem foi meteórica.

