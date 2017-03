Demoliner e Daniell avançam à semifinal, e decisão das duplas do Brasil Open pode ter três brasileiros

Tênis

A dupla do gaúcho Marcelo Demoliner e do neozelandês Marcus Daniell, cabeça de chave número 4 do Brasil Open, está na semifinal do torneio. Nesta sexta, os dois superaram Sergio Galdos e Hans Podlipnik-Castillo por 6/3 e 6/2, em 1h de confronto.



Leia mais:

Kyrgios surpreende e elimina Djokovic em Acapulco

Murray e Verdasco decidem o título do ATP 500 de Dubai

Algoz de Thiago Monteiro, Berlocq é eliminado por Guido Pella do Brasil Open



Na semifinal, Demoliner e Daniell enfrentam os argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Duran. O jogo está marcado para sábado.



Com a passagem da dupla do gaúcho à semifinal, a decisão nas duplas do Brasil Open pode ter três brasileiros. Isso porque, também neste sábado, Rogério Dutra Silva e André Sá enfrentam os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini por uma vaga na final.



*ZHESPORTES