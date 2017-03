Em decisão com três brasileiros, Demoliner é vice nas duplas

Brasil Open

Demoliner no serviço durante a decisão do torneio ATP 250

Após seis anos, o Brasil Open Brasil voltou a ter uma dupla 100% brasileira campeã.

Na decisão do torneio ATP 250, disputada no saibro do clube Pinheiros, em São Paulo, na tarde deste domingo, o mineiro André Sá e o paulista Rogério Dutra Silva derrotaram o gaúcho Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell com parciais de 7/6(5), 5/7 e 10/7.

Enquanto Sá venceu o 11º título da carreira e segundo no Brasil Open, Rogerinho levantou um troféu de ATP pela primeira vez. Os dois dividem uma premiação de US$ 24,6 mil.

Rogerinho, Sá, Demoliner e Daniell antes da partida na quadra central no Pinheiros, em São Paulo Foto: DGW Comunicação / Divulgação

O mineiro de 39 anos e o paulista de 33 anos jogaram juntos pela primeira vez nesta semana em São Paulo. Sá já havia levantado o troféu do torneio em 2008, ao lado do conterrâneo Marcelo Melo.

Os 250 pontos do título levarão Sá de volta ao top 50 de duplas. Demoliner e Daniell também somaram 150 pontos na corrida para disputar o ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas do ano. O gaúcho e o neozelandês já estão no top 20 do ranking da temporada.

Rogerinho é o primeiro brasileiro campeão de duplas do Brasil Open de fora de Minas Gerais. André Sá (2008 e 2017), Marcelo Melo (2008 e 2011), Bruno Soares (2011, 2012 e 2013) e Daniel Melo (2001) já figuravam na galeria de vencedores.

