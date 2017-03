Em jogo intenso, Manchester City e Liverpool ficam no empate

Tudo igual

Manchester City e Liverpool se enfrentaram neste domingo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, no Etihad Stadium, o City, que buscava se recuperar após a eliminação na Liga dos Campeões para o Monaco, fez um jogo intenso, mas ficou apenas no empate por 1 a 1 com os Reds.

A igualdade permitiu ao Citizens manterem a terceira colocação na tabela. A equipe de Pep Guardiola chegou a 57 pontos, mas viu o Tottenham, que venceu na rodada, chegar a 59, ocupando a vice-liderança. O Liverpool, por sua vez, permaneceu na quarta colocação, com 56 pontos.

A partida foi bastante movimentada e disputada. No primeiro tempo, o Manchester City conseguiu responder bem à marcação pressão imposta pelos Reds e por muito pouco não abriu o placar. Aos 19 minutos, Sané fez grande jogada pelo flanco esquerdo e arriscou o chute. Mignolet salvou, mas, no rebote, David Silva apareceu livre. O espanhol, no entanto, mandou para fora.



Mais tarde, aos 38, o City chegou em uma bela jogada coletiva. Sané passou para De Bruyne, que lançou David Silva em ótima condição. O camisa 21 cruzou para o meio da área, mas nem Sterling, nem Fernandinho conseguiram empurrar para o gol. O Liverpool conseguiu equilibrar e passou até ter mais volume de jogo. Coutinho, Firmino e Lallana testaram o goleiro Caballero, que fez grandes defesas e evitou que os visitantes abrissem o placar.

Na volta do intervalo, o City conseguiu um pênalti logo nos minutos iniciais. Firmino recebeu na área, mas acabou levando uma trombada de Clichy, que levantou demais a perna. Na cobrança, Milner bateu de forma segura e fez valer a lei do ex, colocando o Liverpool em vantagem no placar.

A alegria dos visitantes não durou muito. Aos 23, de Bruyne escapou pelo flanco direito e cruzou na direção de Agüero, dentro da área. O argentino chegou primeiro que klavan e deixou tudo igual. Foi o sétimo gol do camisa 10 nos últimos sete jogos pelo City.

Com chances lá e cá, De Bruyne mandou uma bola na trave, enquanto Lallana, livre dentro da área, furou de forma inacreditável. Os últimos minutos foram ainda mais intensos, mas nenhuma das equipes conseguiram finalizar com precisão para levar vantagem no duelo.

Na próxima rodada, o Liverpool faz o clássico de Merseyside diante do Everton. A partida acontece no sábado, dia 1º de abril, às 8h30min (de Brasília), em Anfield Road. Já o Manchester City tem o Arsenal pela frente. O confronto está marcado para o dia 2, às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.