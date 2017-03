Eurico Miranda anuncia Milton Mendes como novo técnico do Vasco

De volta a São Januário

Após empatar com o Botafogo em 0 a 0, pela segunda rodada da Taça Rio, o presidente Eurico Miranda anunciou a contratação de Milton Mendes, 51 anos, como novo técnico do Vasco. Ele será apresentado nesta segunda-feira, ao meia-dia, em São Januário e já inicia o trabalho no clube. O auxiliar-técnico Ednelson Silva e o preparador físico Flávio Trevisan chegam junto com o novo treinador.

Milton Mendes iniciou a carreira como treinador em Portugal e depois seguiu para o Catar antes de voltar ao Brasil em 2014, quando teve passagem pelo Paraná. Em outubro do mesmo ano chegou à Ferroviária, onde conquistou o título do Campeonato Paulista Série A2.



Em abril de 2015, foi contratado pelo Atlético-PR, sendo demitido em setembro, após quatro derrotas seguidas no Brasileirão. O último clube do treinador foi o Santa Cruz, clube com o qual foi campeão da Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano.

O novo técnico já atuou como jogador do Vasco entre os anos de 1984 e 1987, pelas equipes sub-20 e profissional. Em entrevista ao site do Vasco, ele comemorou a contratação:

— Recebi o convite com muita satisfação, abracei o projeto na hora e vou agarrar com unhas e dentes. A expectativa é a melhor possível. O Vasco é um clube grande e estou muito feliz pela oportunidade. Sempre encaro os projetos com enorme motivação e otimismo, que é minha palavra chave.

