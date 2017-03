Ex-centroavante Washington faz estágio com Abel Braga no Fluminense

Aprendizado

Há quase uma década, Washington chegou ao Fluminense para fazer história. Com 32 anos, foi contratado para usar a camisa 9 e brilhou na Libertadores de 2008 com seis gols marcados. Nesta segunda-feira, o ex-jogador voltou ao clube com outra intenção: iniciar sua carreira como treinador de futebol.



Durante a semana, o Coração Valente, como ficou conhecido, vai acompanhar os passos de Abel Braga e da comissão técnica do Fluminense. No mês passado, já havia feito esquema parecido no Atlético-PR com o treinador Paulo Autuori. O estágio é só um início, mas Washington admite que a ideia de treinar o clube carioca passa pela cabeça.

Leia mais:

Palmeiras vende 32 mil ingressos para estreia em casa na Libertadores

De volta aos gramados, Verón está longe de ser protagonista no Estudiantes

Boa perde mais dois patrocínios após contratação do goleiro Bruno



— Claro, me sinto bem no Fluminense. Agora não dá para dizer, mas no futuro, quem sabe? — disse ao LANCE! na saída do treino desta segunda-feira.



Não é a primeira vez que Abel Braga auxilia um ex-jogador a se tornar técnico. Quando estava no Inter, abriu portas para Deivid, hoje no Criciúma. A última partida da Copa do Brasil foi justamente contra o ex-estagiário, do qual não poupou elogios após a partida.



*LANCEPRESS