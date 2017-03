Ferndinand indica Douglas Costa e Griezmann no Manchester United

Sugestão

Ex-jogador e ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand considera que o técnico José Mourinho precisa reforçar o ataque se quiser sonhar com títulos importantes na próxima temporada. Em entrevista ao "Sunday Times", o defensor ainda deixou uma sugestão ao português.



— Mourinho não pode ser dependente de Ibrahimovic para resolver os jogos. Precisa encontrar outro jogador com instinto matador. Quando eu estava no United, se Ruud Van Nistelrooy não marcava, tínhamos Paul Scholes, Solskjaer ou Giggs. Mais tarde, quando Cristiano Ronaldo passava em branco, apareciam Rooney, Tévez ou Saha — relembrou.

— Adoraria ver o Griezmann em Old Trafford. Há quatro anos que faz mais de 20 gols por temporada no Atlético Madrid, é classe e habilidade pura. Admiro também Douglas Costa, do Bayern de Munique, ele é um jogador elétrico, com qualidade, que nem sempre está no time titular do Bayern e por quem vale a pena pagar muito dinheiro — completou o ex-jogador dos Red Devils.



Entre as outras indicações, Adrien Rabiot, do Paris Saint-Germain, Saul Niguez, também do Atlético de Madrid, e a dupla do Monaco Tiemoue Bakayoko e Fabinho.



No último sábado, Antoine Griezmann afirmou que não vê nenhuma razão para deixar o Atlético de Madrid agora. Seu contrato atual vai até junho de 2021. Aos 25 anos, o francês é uma peça-chave no time do Vicente Calderón, marcando 20 gols em 37 partidas.



