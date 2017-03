Guardiola se irrita com pergunta sobre futuro de Agüero

Mesma tecla

Pep Guardiola disse que ele e o atacante argentino estão "felizes" no Manchester City

O espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City, se irritou depois de ser perguntado sobre o futuro do argentino Sergio Agüero no time, nesta sexta-feira, e se negou a responder.

— Já falei 10 vezes sobre isso. Dez vezes — retrucou Pep de maneira ríspida.

— Vocês já sabem minha opinião. Não posso responder essa pergunta em todas as coletivas de imprensa. Ele está feliz, eu estou feliz. Todos somos felizes. Já respondi 10 vezes, por favor não voltem a perguntar.

Depois dos gols que fez nas últimas partidas, Agüero revelou que tem apenas três meses para dar o melhor de si na equipe.

— Como falo sempre, vamos ver o que acontece em junho. Uma coisa é o que o clube fala oficialmente e outra coisa é o que falam para mim. A minha intenção é ficar, mas em junho vou me reunir com a direção e conversaremos — disse o atacante argentino.

