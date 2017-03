Luis Enrique se diz aliviado após anunciar saída do Barcelona

Não fica

O técnico Luis Enrique afirmou nesta sexta-feira estar aliviado após o anúncio de que deixaria o Barcelona no fim da temporada. O comandante foi sabatinado em entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera do duelo com o Celta de Vigo, no Camp Nou.



— Gostaria de ser original, mas me sinto igual. Em quatro dias, não perdi a força. De certo modo, estou um pouco aliviado nos objetivos fixados no começo da temporada — disse o técnico, em seu primeiro encontro com os jornalistas após o anúncio, na última quarta, após a vitória por 6 a 1 sobre o Sporting Gijón.



Luis Enrique garantiu ainda que o elenco não foi afetado por sua decisão ainda no decorrer da temporada. O treinador fez questão de exaltar o momento do time, que assumiu a liderança do Campeonato Espanhol na última rodada, um ponto e um jogo a mais que o rival Real Madrid.



— Não, não creio que poderíamos nos causar dano no futuro. Minha relação com o vestiário é ideal. Com o passar das temporadas, creio que manterei uma boa relação com meu elenco.



Ainda na entrevista coletiva, o treinador agradeceu as palavras de apoio de Pep Guardiola, ex-técnico do Barcelona e atualmente no Manchester City. Ele preferiu também não apontar possíveis substitutos ao comando do time.



— Se Pep, que esteve muito tempo aqui, disse, algo sabe. É uma profissão diferente, em que a tomada de decisões é constante, e é algo que aceitamos todos os treinadores. É uma tara que eu tenho como treinador, não sei desconectar, mas é algo pessoal — comentou:



— Não gosto de avaliar os possíveis candidatos. Não fiz isso nunca e, nestes três meses, só penso em acabar bem a temporada.Lucho ainda respondeu se tiraria um ano sabático, como fez Guardiola ao deixar o Barcelona.



— Não sei o que vai acontecer no futuro. O que sei é que minha mulher não me aguentaria um ano em casa. O frio, ela aguentaria perfeitamente — brincou.



