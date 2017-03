Luis Enrique anuncia que deixará o Barcelona no fim da temporada

Vai sair

O técnico Luis Enrique anunciou nesta quarta-feira, após a goleada por 6 a 1 do Barcelona sobre o Sporting Gijón, no Camp Nou, que deixará o clube catalão ao fim da temporada. Em entrevista coletiva, o comandante afirmou que não renovará contrato, que termina no dia 30 de junho.

– Quero acabar essa coletiva de maneira diferente. Anuncio que não serei treinador do Barça na próxima temporada. É uma decisão muito difícil para mim, meditada, muito pensada, e acho que tenho que ser fiel e justo ao que penso – revelou o treinador.

Luis Enrique conquistou, em três temporadas, oito títulos no comando do Barcelona: dois Espanhóis, duas Copas do Rei, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa, uma Supercopa da Espanha e um Mundial de Clubes. E a conta do treinador pode aumentar ainda mais. O clube vai decidir a Copa do Rei contra o Alavés e briga ponto a ponto com o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Na Liga dos Campeões, contudo, a situação é mais complicada, uma vez que perdeu o jogo de ida das oitavas de final para o PSG por 4 a 0. A volta será no dia 8 de março.

– Faltam três meses apaixonantes, estamos em uma situação difícil, especialmente em uma competição, mas com a ajuda de todos e se os astros estiverem alinhados, vamos dar a volta por cima. Minha dedicação será plena nesses três meses – completou Luis Enrique.

