Imprensa argentina sobre suspensão de Messi: "Problemão para Bauza"

A suspensão por quatro jogos de Lionel Messi nas Eliminatórias caiu como uma bomba nas esperanças argentinas de ir para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Punido, o jogador ficará de fora das partidas contra Bolívia, Uruguai, Venezuela e Peru, e voltará apenas contra o Equador, na última rodada. Por isso, a pena foi destaque nos jornais argentinos na manhã desta terça-feira.

Para o Olé, a suspensão de Messi era esperada desde que o momento que a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu analisar o xingamento feito pelo jogador ao assistente Dewson Silva no jogo contra o Chile. Na avaliação do jornal, a ausência do craque é um "problemão para (Edgardo) Bauza", já que o técnico não contará com o seu principal jogador nas partidas decisivas.



De acordo com o La Nación, a AFA chegou a apresentar uma defesa de seis páginas, insuficiente para impedir uma punição severa. O jornal também destaca que a avaliação do caso pela Fifa foi por meio de imagens do lance, já que o xingamento não foi relatado em súmula.

Já sem Messi, a Argentina enfrenta a Bolívia nesta terça-feira. A suspensão é válida apenas em jogos oficiais. Por isso, o camisa 10 está liberado para jogar o amistoso da Argentina contra a Seleção Brasileira, em junho, na Austrália.