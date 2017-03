Incêndio atinge estádio do time de Tevez no futebol chinês

Sem feridos

O Hongkou Football Stadium, estádio de futebol do Shanghai Shenhua, pegou fogo às 8h30min desta terça-feira no horário local (noite de segunda-feira no horário de Brasília). A equipe ganhou notoriedade em dezembro do ano passado ao contratar o atacante argentino Carlos Tevez.

Incêndio impressionante no estádio do Shanghai Shenhua, clube chinês onde o atacante Tévez atua. pic.twitter.com/Ccgz4seswR — Tudo Sobre Futebol (@FutebolPontual) March 28, 2017

As chamas impressionaram as pessoas que passavam pelo local. O trânsito da região chegou a ser interrompido, segundo o jornal inglês Daily Mail. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, e ninguém ficou ferido.

Leia mais:

Douglas Costa deve voltar ao Bayern de Munique na próxima semana

Sem Bolãnos, Equador recebe a Colômbia em confronto direto

United prepara oferta de peso para tirar Neymar do Barcelona

Ainda não existe uma definição exata dos danos no estádio, que tem capacidade para 33 mil torcedores. O próximo jogo do Shenhua em casa será no dia 16 de abril, quando o time recebe o Changchun Yatai. É possível que o jogo precise ser realocado.