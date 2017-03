Jimi Manuwa nocauteia Corey Anderson no primeiro round no UFC Londres

Em casa

O meio-pesado Jimi Manuwa segue o caminho do crescimento no UFC. Neste sábado, o inglês lutou em casa e nocauteou o americano Corey Anderson na luta principal do UFC Fight Night 107, em Londres.

Manuwa derrotou Anderson com um soco de esquerda, que levou o americano a nocaute com apenas três minutos de luta.



Jimi Manuwa chegou a 17 vitórias e duas derrotas na carreira no MMA. Depois de perder para Anthony Johnson em setembro de 2015, ele já havia vencido Ovince St. Preux em outubro do ano passado. Corey Anderson tem nove vitórias e três derrotas. Ele sofreu a segunda derrota nas últimas três lutas — antes, havia perdido para Maurício Shogun e vencido Sean O'Connell.



O evento em Londres também teve duas lutas que envolveram brasileiros, ambas no card preliminar. Francimar Bodão venceu Darren Stewart por decisão unânime, enquanto Vicente Luque perdeu por pontos para Leon Edwards.