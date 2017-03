Juan Mata passa por cirurgia e deve perder o restante da temporada

Baixa

O Manchester United informou nesta sexta-feira que o espanhol Juan Mata passou por uma cirurgia por conta de um problema na virilha. O meia, que nunca ficou fora do time por questões físicas em seus três anos no clube, pode perder o restante da temporada.



Este é mais um problema para o técnico José Mourinho na partida deste sábado pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, contra o West Bromwich, às 11h (de Brasília), no Old Trafford. Além de Mata, Paul Pogba, Phil Jones e Chris Smalling também estão lesionados. Já Ander Herrera e Zlatan Ibrahimovic seguem suspensos.



O Manchester United ocupa a quinta posição no Campeonato Inglês, com 52 pontos. Porém, ainda tem um jogo a menos. Por isso, segue vivo na disputa por vaga na Liga dos Campeões. Já na briga por título, a equipe é a favorita na Liga Europa. A equipe enfrenta o Anderlecht nas quartas de final.



*LANCEPRESS