Júlio César descarta voltar ao Brasil e quer renovar com o Benfica

Não quer retornar

Júlio César perdeu espaço no Benfica após a ascensão de Ederson à equipe titular. Aos 37 anos e com contrato até junho de 2018, o experiente goleiro pretende renovar com os Encarnados por mais tempo.

- Estou muito bem, ainda tenho muita vontade de jogar e com esta camisa. Ainda tenho um ano de contrato com o Benfica. Meu objetivo é continuar a vestir essa camisa. Estou muito bem no Benfica. Falamos de um grande clube. Além disso, estou muito confortável em Lisboa, uma cidade belíssima. Como disse, quero ficar depois que meu contrato acabar, em 30 de junho de 2018. Espero renovar, ao menos, por uma temporada - disse o brasileiro, em entrevista ao site "TuttoMercato".

Leia mais

Mascherano é acusado de comandar panela na Seleção argentina e se revolta

Hoffenheim vence em Berlim e dá grande passo para Champions

Goleiro Galatto dá um tempo na bola e vira representante comercial



Com apenas 13 jogos na temporada, sendo sete no Campeonato Português e um na Liga dos Campeões, Júlio César não considera a chance de voltar ao futebol brasileiro. O goleiro também elogiou o trabalho feito pelo técnico Tite e acredita que o 7 a 1 sofrido para a Alemanha já esteja superado.

- A desilusão do último Mundial já passou, agora temos confiança e bons jogadores. E, com Tite, o trabalho da equipe está andando muito bem — opinou.

*LANCEPRESS