Marcelo Mabília é o novo técnico do Pelotas

O Pelotas confirmou na tarde desta terça-feira o seu novo treinador: Marcelo Mabília comandará a equipe no restante da Divisão de Acesso. Ele volta ao futebol gaúcho depois de três anos.

Na última sexta-feira, o Pelotas havia anunciado a demissão de Marcelo Rospide. Desde então, Felipe Müller tem comandado a equipe de forma interina. Mabília deve viajar com o grupo para Venâncio Aires e assistirá à partida do Pelotas contra o Guarani. Ele será apresentado oficialmente na sexta-feira.

— Mabília acreditou muito no potencial do grupo, que ele conhece boa parte, e se mostrou muito motivado para assumir o clube — disse o presidente Luiz Aleixo, em entrevista coletiva.



Na primeira partida sem Rospide, o Pelotas venceu o São Gabriel por 2 a 1 fora de casa. Com isso, subiu para o terceiro lugar no Grupo A da Divisão de Acesso, com oito pontos em cinco jogos. A estreia oficial de Mabília será no dia 2 de abril, quando o Pelotas recebe o Inter-SM na Boca do Lobo.



Mabília começou a carreira de técnico em categorias de base em 2007. Ele teve passagens pelos times sub-20 de Mogi Mirim, São Caetano, Novo Hamburgo e Grêmio. Em 2014, comandou a equipe profissional do Novo Hamburgo. Desde então, trabalhou em Inter de Lages, Tombense e Atlético Tubarão.