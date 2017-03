Meninas abrem o Circuito Mundial de Surfe na Austrália

Em Gold Coast

A etapa feminina de Gold Coast abriu a temporada 2017 do Circuito Mundial na madrugada desta quarta-feira. A largada na corrida do título mundial feminino só começou na quarta chamada do dia, as 13h30min, na Austrália, sob chuva. Mais cedo, alguns surfistas entraram no mar para treinar, como Adriano de Souza, Gabriel Medina e Filipe Toledo.

A cearense Silvana Lima acabou perdendo uma bateria em que as três atletas somaram 12 pontos nas duas notas computadas, mas terá outra chance de avançar para a terceira fase. A brasileira estava na quarta bateria do dia, competindo contra a americana Courtney Conlogue e a francesa Pauline Ado. No final, melhor para a surfista dos Estados Unidos.



– Já faz mais de um mês que estou treinando aqui e sinto que adquiri um melhor conhecimento dessa onda de Snapper. Foi uma longa preparação fazendo alguns ajustes na minha rotina e equipamento para poder estrear bem aqui. Estou feliz por ter conseguido colocar todo o ensinamento na bateria. Foi uma boa disputa e a Silvana (Lima) foi uma adversária difícil de bater como sempre, então estou empolgada para começar o ano com uma vitória – afirmou Courtney.



Águas-vivas atrapalham primeiro dia de Gold Coast



A grande presença de águas-vivas, somadas à ondas muito pequenas interromperam o primeiro round de Gold Coast na sétima bateria. A havaiana Laura Enever sofreu uma queimadura durante sua bateria e abandonou a competição.

A australiana Nikki Van Dijk, vencedora da terceira bateria do dia comentou sobre a incômoda presença das águas-vivas.



– Essas águas-vivas são desagradáveis. Você literalmente tem que tirá-las de você enquanto elas estão te queimando – afirmou.



A próxima chamada para o campeonato será nesta quarta-feira às 18h (horário de Brasilia).



