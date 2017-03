Messi garante vitória da Argentina contra o Chile

Eliminatórias da Copa

Foi apertado, sofrido e com gol de Messi que a Argentina venceu por 1 a 0 o Chile e assumiu a terceira posição nas Eliminatórias Sul-Americanas. Na próxima rodada, a albiceleste encara a Bolívia, em La Paz. Já a La Roja encara a Venezuela, em Santiago.

O duelo foi equilibrado desde o início. As duas seleções se estudavam bastante, mas a Argentina tentava buscar um pouco mais o jogo. Aos 14 minutos a primeira chance da albiceleste. Em belo lançamento de Messi, Di María saiu na cara de Bravo, tentou encobrir o goleiro, mas o camisa 1 conseguiu defender.

No minuto seguinte Di María novamente foi lançado, dessa vez por Mascherano, mas na hora de invadir a área foi derrubado pelo adversário e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Lionel Messi bateu firme e saiu para o abraço, 1 a 0.

O gol empolgou os donos da casa que chegaram com perigo pouco depois com Higuaín. O camisa 9 recebeu entre os zagueiros, girou em cima da marcação e soltou a bomba. A bola balançou a rede, mas pelo lado de fora.

Superior em campo, a Argentina controlava a posse de bola e não deixava o Chile chegar. Nos minutos finais mais uma oportunidade para os donos da casa. Messi jogou na área e a bola sobrou para Otamendi, que livre na grande área, mandou a bola por cima do gol.

A etapa final também começou muito disputada no meio de campo e com poucos lances rápidos. Assim como na primeira metade do jogo, a Argentina assustou em rápida jogada no campo ofensivo que sobrou para Messi. O camisa 10 tentou colocar no ângulo, porém mandou por cima do gol.

O Chile só conseguiu chegar pela primeira vez com perigo aos 12 minutos. Em falta cobrada por Sánchez, a bola carimbou a trave e sobrou para Beansejour, que cruzou rasteiro e Castillo desviou para a defesa de Romero.

Sentindo o bom momento da La Roja, Juan Antonio Pizzi promoveu a entrada de Jorge Valdivia no lugar de Francisco Silva.

A medida que o tempo passava, a Argentina se encolhia cada vez mais no sistema defensivo e o Chile partia para cima. Aos 32 e 34 minutos, os visitantes quase chegaram ao empate com Sánchez e Castillo, mas ambos desperdiçaram boas oportunidades.

No fim, o Chile pressionou, mas os donos da casa seguraram a pressão de todas as formas para conseguir a vitória.

