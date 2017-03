Peru empata com a Venezuela e se complica nas Eliminatórias

2 a 2

O Peru perdeu a chance de diminuir a diferença de pontos dos seus concorrentes ao empatar por 2 a 2 com a Venezuela, última colocada das Eliminatórias para a Copa do Mundo Rússia 2018.

Com o empate, a seleção peruana permanece na oitava colocação com 15 pontos, cinco a menos do quinto colocado Equador, que foi derrotado pelo Paraguai na noite desta quinta-feira.



Na próxima rodada, os comandados de Ricardo Gareca recebem o Uruguai, que foi goleado pela seleção brasileira por 4 a 1 em pleno Estádio Centenário. Já a Venezuela visita o Chile em Santiago.

Mesmo com um gramado em péssimas condições, as duas seleções criaram boas oportunidades e fizeram um jogo bem disputado e movimentado na primeira etapa.



Aos 11 minutos, uma boa chegada da seleção venezuelana. Josef Martínez recebeu um bom passe na área e chutou cruzado. Gallese caiu bem para fazer uma boa defesa.

A reposta da seleção peruana veio aos 17 com Guerrero, que recebeu na meia-lua e chutou. Bem posicionado, o goleiro Fariñez, fez a defesa.

Poucos minutos depois, veio a primeira chance clara dos comandado de Ricardo Gareca. Aos 20, Cueva cobrou escanteio, Corzo subiu bem de cabeça e Fariñez, no reflexo, salvou o que seria o primeiro gol do jogo.

O primeiro gol do jogo foi da Venezuela. Otero cobrou uma falta fechada, Ángel se antecipou, desviou de cabeça, direto no travessão. No rebote, Villanueva com o gol vazio tocou de cabeça para o fundo da rede do Peru.

Aos 32, a seleção peruana quase chegou ao gol de empate com Carrillo. O meia recebeu na área e chutou cruzado para o gol de Fariñez que fez uma grande defesa e impediu o Peru de igualar o placar.

Sempre fazendo jogadas de velocidade, a Venezuela quase ampliou a vantagem aos 35. Dentro da área, Rondón rolou para trás e encontrou Murillo que chutou da marca do pênalti e viu Christian Ramos impedir o gol ao fazer a defesa de peito.

O segundo gol da Venezuela também veio através da bola parada. Após cobrar falta de muito longe, Otero soltou uma bomba, e ampliou a vantagem.

Mesmo em desvantagem, a seleção peruana não estava morta no jogo e criava boas jogadas. Aos 41 minutos veio a melhor chance do Peru para diminuir o placar. Guerrero recebeu uma boa bola de Yotún dentro da área, porém, cara a cara com o goleiro o atacante perdeu uma chance incrível ao isolar a bola com um péssimo chute.

Na segunda etapa, a seleção peruana iniciou o jogo em alta voltagem e diminuiu o placar aos 35 segundos de jogo. Na saída de bola, a seleção peruana tocou a bola com muita velocidade. Édison Flores avançou pela direita e rolou a bola para Cueva na entrada da área. De primeira, o meia tocou para Carillo, que na cara do goleiro deu um tapa no cantinho e diminuiu para os peruanos.



A Venezuela não sentiu o gol e quase ampliou a vantagem aos 4 minutos. Carrillo perdeu a bola no campo de defesa e viu Murillo cruzar para Rondón, na pequena área, porém o atacante não alcançou a bola e perdeu o que seria o terceiro gol venezuelano no jogo.

Mesmo com o placar apertado, os venezuelanos dominavam o jogo e desperdiçavam boas chances de aumentar o placar. Aos 8 minutos, mais um ataque. Josef Martínez recebeu de Rondón, ficou na cara do gol e chutou no cantinho de Gallese, porém o atacante tirou demais do gol e acabou perdendo a chance de ampliar.

Após desperdiçar boas chances de gols, os Venezuelanos foram castigado aos 18 da segunda etapa. Após Cobrança de escanteio de Yotún, Guerrero subiu mais alto e mandou de cabeça no canto para empatar a partida.

O gol de empate animou a seleção peruana, que criava boas chances para virar o jogo. Aos 27 minutos, Cueva fez boa jogada pela direita e cruzou para Guerrero que tentou chutar e foi travado.

Aos 30, Rondón ficou na cara de Gallese, deu um tapa no canto, tirou demais do gol e perdeu uma grande chance de ampliar para a Venezuela.

No final do jogo, os peruanos desperdiçaram muitas oportunidades de virar o jogo e perderam a chance de sair do estádio Monumental de Maturín com a vitória.

*LANCEPRESS