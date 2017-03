Micale critica: "Tite e Edu surfaram na onda da Olimpíada"

Análise

Descartado seis meses depois de uma conquista inédita na Olimpíada do Rio de Janeiro, Rogério Micale ainda sente as dores da ferida pela demissão da CBF. Ele esfriou um pouco a cabeça durante o Carnaval, acompanhando na Sapucaí o desfile das escolas de samba.

Micale reconhece que o resultado no Sul-Americano sub-20 foi ruim. Admite que mudanças de treinador fazem parte da cultura do futebol brasileiro. Mas criticou a condução da troca por parte do comando da entidade, especialmente por Edu Gaspar, coordenador da Seleção.

— Faltou transparência — sacramentou.

A decepção atinge até Tite, a quem não poupou críticas:

— Surfaram na onda da Olimpíada. Estou me referindo ao Tite e ao Edu. Vemos isso claramente. O sucesso tem muitos pais. O fracasso se torna órfão.

O treinador disse que deixa um legado ao tentar conduzir a seleção brasileira dentro das características históricas do futebol nacional.

— O maior legado foi tentar ganhar buscando nossa característica, futebol ofensivo, em busca do gol. Tentando explorar a característica do nosso jogador, o 1 contra 1. Um futebol que foge do tradicional. Foi o que tentei. Em um momento, consegui — explicou.