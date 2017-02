Vôlei

Gestor do Vôlei Brasil Kirin/Campinas na Superliga masculina de vôlei há sete ano, Fernando Maroni é o novo supervisor da seleção brasileira masculina. Apesar da nova função, o dirigente seguirá no dia-dia do Vôlei Brasil Kirin e tocando outros projetos da ESM, empresa de marketing esportivo que gere o time campineiro.

Graduado em Esporte pela Universidade do Estado de São Paulo (USP), Maroni foi supervisor das categorias de base do extinto Banespa e desde o retorno do vôlei em Campinas, trabalha nos bastidores, ao lado da ESM.

– É uma honra ser convidado para exercer uma função tão importante justamente no voleibol mais vencedor do mundo, que é o brasileiro. Espero contribuir com minha experiência e não faltará empenho para que consigamos manter o nível de excelência do esporte – comentou Maroni.



