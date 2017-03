Quais as alternativas de Tite para substituir Gabriel Jesus

Busca pelo 9

A ausência de Gabriel Jesus será uma novidade na lista de Tite, que será divulgada nesta sexta-feira para os jogos contra Uruguai e Paraguai, em março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nas três convocações anteriores para jogos oficiais, o ex-atacante do Palmeiras apareceu em todas — entre os atacantes, só ele e Neymar estiveram nas três listas. Com uma fratura no pé sofrida no Manchester City, não terá condições de jogo para defender a Seleção Brasileira.

Com isso, Tite precisará buscar outros nomes. Nas quatro convocações que fez — contando o amistoso contra a Colômbia, que só tinha jogadores que atuavam no futebol nacional —, o técnico chamou 10 atacantes. Além de Neymar, com três convocações, Roberto Firmino e Douglas Costa tiveram dois chamados — por isso, a tendência é que eles também apareçam na lista desta sexta-feira. Gabibol e Taison também já apareceram na Seleção sob o comando de Tite e são alternativas.

Do time que enfrentou a Colômbia, os chamados foram Diego Souza, Dudu, Luan e Robinho. Apesar de o gremista ter mais experiência na função de centroavante, Tite indicou, em entrevista recente ao Esporte Interativo, que gosta de usar Diego Souza como pivô.

— O Firmino tem características diferentes, ataca menos espaços, mas ele é muito de jogada de aproximação. Ele acompanha o raciocínio de quem vem de trás com presença de área. O Diego Souza tem presença física para fazer esta função. Esta característica, a gente está procurando para ter um jogador com esta virtude — explicou.

Um nome que pode surgir como novidade na lista, mas com poucas chances de titularidade, é Jonas. O jogador renovou contrato com o Benfica nesta semana e tem uma alta capacidade de marcar gols. Para Tite, contudo, ele precisa de companheiros no apoio para render.

— Conheço o Jonas dos tempos do Grêmio, faz muitos gols. Joga bem no apoio ao centroavante. Quando joga como nove, precisa de jogadores que o apoiem. Caso contrário, fica prejudicado — analisou o técnico, ao Globoesporte.com.

Os atacantes que já foram chamados por Tite:

Equador e Colômbia

Gabigol (Santos), Gabriel Jesus (Palmeiras), Neymar (Barcelona) e Taison (Shakhtar).

Bolívia e Venezuela

Douglas Costa (Bayern de Munique), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Palmeiras) e Neymar (Barcelona).

Argentina e Peru

Firmino (Liverpool), Neymar (Barcelona), Gabriel Jesus (Palmeiras), Douglas Costa (Bayern Munique).

Colômbia (só jogadores que atuam no futebol nacional)

Diego Souza (Sport), Dudu (Palmeiras), Luan (Grêmio) e Robinho (Atlético-MG)

*ZHESPORTES