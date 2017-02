Técnico do Uruguai se diz preocupado por enfrentar um Brasil "com ritmo de jogo"

Próximo adversário

O técnico da seleção do Uruguai, Oscar Tabárez, mostrou preocupação com o confronto de sua equipe contra o Brasil, em março, pelas Eliminatórias sul-americanas. Segundo o treinador, a time de Tite é um adversário que tem jogadores "em ritmo de jogo", diferentemente dos convocados uruguaios.

Em entrevista nesta segunda-feira ao programa Tirando Paredes, da rádio local 1010 Am, Tabárez alertou que "cria algumas dúvidas" o estado físico e esportivo de vários jogadores do elenco uruguaio, quando comparados aos brasileiros, antes do confronto entre as duas seleções, em 23 de março em Montevidéu.

Tabárez se mostrou preocupado por ter "algum jogador que não está competindo" e pelo fato do futebol uruguaio estar disputando "apenas a quarta rodada, com nível de exigência diferente do que se tem na Europa".



— Vamos enfrentar um adversário do primeiro nível que é o Brasil. Seus jogadores jogam na Europa ou no Brasil e estão todos em ritmo de jogo, além de sempre terem uma quantidade muito superior de jogadores elegíveis em relação a nós. Eles não têm dúvidas em relação a quem está jogando ou não e quem está lesionado — analisou o treinador.

Tabárez comanda a seleção uruguaia há 11 anos.

— Estas coisas nos preocupam um pouco, mas acredito que nos últimos dias o panorama melhorou. Não há nada do que reclamar e vamos enfrentar as situações como elas se apresentarem.

Após uma humilhante eliminação na primeira fase da Copa América Centenário, no ano passado, o Brasil reencontrou sua força sob o comando do técnico Tite, em 2016. A seleção brasileira lidera com folga as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, com 27 pontos, seguida justamente do Uruguai (23). Atrás figuram Equador e Chile (20) e Argentina (19) nas primeiras cinco colocações.

Após enfrentar o Brasil, o Uruguai visitará o Peru em 28 de março, enquanto Neymar e companhia duelam com o Paraguai.

