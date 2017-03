Mourinho reconhece erro com Schweinsteiger: "Peço desculpas"

Admitiu

Schweinsteiger chegou a treinar com o time sub-23 do United

Schweinsteiger chegou a treinar com o time sub-23 do United

Bastian Schweinsteiger não teve uma boa passagem pelo Manchester United. Além das lesões, o jogador alemão ficou sem espaço depois da chegada do técnico José Mourinho, no início da temporada. Com poucas chances, acabou se transferindo para o Chicago Fire, que atua na Major League Soccer. Nesta sexta-feira, o treinador pediu desculpas ao ex-comandado, dizendo que errou no tratamento que teve com campeão do mundo pela Alemanha em 2014, uma vez que chegou a colocá-lo para treinar com a equipe sub-23 dos Red Devils.

— Ele é um dos jogadores que eu peço desculpas por algo que fiz com ele. Não sobre ele como jogador ou se eu o teria comprado ou não. Errei com o profissional, o ser humano. A última coisa que eu disse a ele foi: "Eu não estava certo com você uma vez, agora eu tenho que acertar com você". Quando ele me perguntou se poderia sair, eu tive que dizer sim. Eu sinto muito por esse primeiro período. Ele sabe disso. Eu vou sentir falta de um grande cara. Ótima influência nos treinos. Nós provavelmente precisamos dele, mas eu tive que deixá-lo sair — lamentou.

Mourinho chegou e encontrou Schweinsteiger se recuperando de uma grave lesão no joelho. No entanto, o técnico português preferiu afastá-lo do elenco, uma vez que contava com muitos nomes para a posição de volante. O comandante ainda lembrou de Schneiderlin e Depay, que ainda faziam parte do elenco, mas que foram vendidos na janela de janeiro para Everton e Lyon, respectivamente.

— Eu teria o deixado no elenco. Naquele momento, tínhamos muitos jogadores. Muitos em uma situação duvidosa. Nós ainda tínhamos Schneiderlin e Depay. Elenco muito grande. Eu lamento. Não há problema em admitir isso. Eu disse isso a ele — completou.

Schweinsteiger pode fazer sua estreia neste sábado pelo Chicago Fire, que enfrenta o Montreal Impact, às 16h (de Brasília).