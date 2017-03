Neymar garante que Messi vai renovar com o Barcelona

Questão de tempo

O mistério sobre o futuro de Messi segue assombrando os torcedores do Barcelona. Mas Neymar resolveu acalmar um pouco os corações e garantiu que a renovação do argentino com o clube catalão é apenas questão de tempo.

– Messi é o Barça e o Barça é o Messi – disse Neymar ao Mundo Deportivo.



Astro e camisa 10 da Seleção, Neymar ainda falou sobre o sonho de jogar no Barcelona e agradeceu pelos anos em que foi comandado pelo técnico Luis Enrique, que já anunciou que deixará o clube catalão no fim da atual temporada.

– Era o que eu queria quando eu era menino. E o mais importante de jogar no Barça é ter tornado esse sonho em realidade. Isso é o melhor de jogar no Barça. Sempre é bom continuar aprendendo outras coisas. Ele nos ajudou muito nessas temporadas – afirmou o craque.

Neymar ainda falou sobre as chances de títulos do Barcelona, e afirmou que o clube catalão pode novamente ganhar a tríplice coroa.

– Acredito que podemos ganhar o 'triplete' outra vez se estivermos concentrados e felizes – finalizou.

Neymar chegou ao Barcelona em 2013 e já conquistou diversos títulos pelo clube catalão, incluindo uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.



