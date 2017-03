Ronaldinho compara Neymar a Cristiano Ronaldo e Messi: "Mesmo nível"

Tudo igual

Em entrevista em Dubai, nos Emirados Árabes, Ronaldinho afirmou que Neymar já alcançou o patamar de Messi e Cristiano Ronaldo. O meia entende que é só questão de tempo para o jogador brasileiro conquistar o título de melhor do mundo.



— Ele (Neymar) é o maior ídolo do Brasil hoje e já está no mesmo nível que aqueles caras. Realmente esperamos que um dia ele possa conseguir a Bola de Ouro e continuar seu sucesso, mas não, ele já está entre os melhores, e isso é apenas uma questão de tempo — opinou o meia.



Ídolo do PSG e do Barcelona, Ronaldinho aproveitou a entrevista para comentar a histórica vitória de 6 a 1 do time catalão em cima da equipe francesa, que garantiu a classificação do Barça para as quartas de finais da Liga dos Campeões.



— Não posso dizer se foi a maior reviravolta no futebol, mas foi a mais memorável, foi especial e diferente. Foi histórico — observa Ronaldinho.



