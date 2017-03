Com presença de Maradona, Fifa sorteia grupos do Mundial Sub-20

Definições

A Fifa sorteou nesta quarta-feira, em evento na cidade de Suwon, na Coreia do Sul, os grupos do Mundial Sub-20 que vai acontecer entre 20 de maio e 11 de junho deste ano. A seleção brasileira não obteve a vaga, disputada no Sul-Americano da categoria.

Além dos encontros entre latinos promovidos pelo sorteio — no Grupo B, contendo México e Venezuela, e Equador x Estados Unidos no Grupo F —, Argentina e Uruguai terão missões complicadas para avançar de fase na competição mais importante de seleções na categoria.

O sorteio não envolveu apenas as atenções em relação a escolha dos grupos do torneio, mas também a atratividade de um evento que tinha dois grandes nomes da história do futebol argentino e mundial: Diego Maradona e Pablo Aimar.

Maradona gostou do grupo argentino, que terá Coreia do Sul, Guiné e Inglaterra:

— Que sorteio para a Argentina! Temos pela frente algumas partidas duras, incluindo um duelo contra os anfitriões. Será uma partida emocionante a frente da torcida local.

Grupos do Mundial Sub-20:

Grupo A: Coreia do Sul, Guiné, Argentina e Inglaterra

Grupo B: Venezuela, Alemanha, Vanuatu e México

Grupo C: Zâmbia, Portugal, Irã e Costa Rica

Grupo D: África do Sul, Japão, Itália e Uruguai

Grupo E: França, Honduras, Vietnã e Nova Zelândia

Grupo F: Equador, Estados Unidos, Arábia Saudita e Senegal