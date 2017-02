Brasil empata com a Colômbia e não consegue vaga no Mundial Sub-20

Fiasco

Precisando da vitória para garantir a vaga no Mundial Sub-20, a seleção brasileira só empatou em 0 a 0 com a Colômbia e está fora da principal competição de seleções da categoria. Foi a primeira vez na história em que o Brasil ficou abaixo do quarto lugar no hexagonal final do Sul-Americano da categoria – o time comandado por Rogério Micale terminou no quinto lugar.

Depois da vitória da Argentina sobre a Venezuela, no jogo anterior, o Brasil ficou na obrigação de vencer. A seleção logo se lançou ao ataque e criou a primeira chance quando Richarlison fez grande jogada e tocou para Vizeu, que chutou em cima de Luis Garcia, e no rebote Paquetá chutou sobre o gol. Depois, Matheus Sávio por muito pouco não alcançou o cruzamento de Arana.

Mantendo a pressão, Richarlison fez mais uma boa jogada e tocou para Lucas Paquetá parar novamente no goleiro colombiano. Melhor do Brasil, o atacante do Fluminense obrigou Luis Garcia a uma grande defesa ao cabecear na pequena área. Em uma das melhores atuações no hexagonal, a seleção acertou o travessão na cabeçada de Richarlison. Na última chance de perigo na primeira etapa, Obregón chutou para boa defesa de Lucas Perri.

No segundo tempo, a primeira chegada foi da Colômbia, Balanta tentou cruzar, mas a bola tomou a direção do gol e Perri teve de fazer uma defesa complicada. A primeira chegada da seleção foi com Guilherme Arana, que quase surpreendeu Luis Garcia. No lance seguinte, Douglas cobrou falta de muito longe e a bola passou por cima do gol. Micale mexeu na equipe para buscar a vitória necessária, mas o Brasil não conseguiu criar mais nenhuma chance de perigo até o fim da partida e não conseguiu a classificação ao Mundial.

É a segunda vez nos últimos três Sul-Americanos que o Brasil não consegue se classificar para o Mundial. Dona de cinco títulos da competição, a seleção ficou de fora em 2013. Em 2015, chegou à decisão, mas foi derrotada pela Sérvia. Agora, vai ver a Copa pela TV.

