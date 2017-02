Walace marca primeiro gol, e Hamburgo vence pelo Alemão

Brilhou

Com gol de Walace, o Hamburgo deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Alemã. O clube do ex-gremista fez 3 a 0 no vice-líder RB Leipzig – que não havia tomado três gols em uma partida até então – neste sábado. Com o resultado, o Hamburgo agora é o 15º colocado, com 19 pontos, três à frente do Werder Bremen, que abre a zona da degola da Bundesliga.

Walace foi titular durante os 90 minutos da partida com a camisa 12 e marcou um gol ainda no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o volante subiu mais alto que a defesa do Leipzig e marcou um belo gol de cabeça. Papadopoulos e Hunt anotaram os demais gols – o terceiro também teve participação do ex-gremista, que iniciou a jogada.

