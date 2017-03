Receita líquida do Botafogo na Libertadores é R$ 717 mil por jogo

De olho na grana

O Botafogo já arrecadou R$ 2,15 milhões em receita líquida por partida na Libertadores-2017. O Alvinegro já teve três mandos no Nilton Santos e, em média, teve um lucro de R$ 717,8 mil por partida. Como o Bota contabilizou no borderô o aluguel do estádio nas partidas contra Colo Colo e Olimpia, dá para contabilizar mais R$ 400 mil na conta do clube.

O resultado financeiro tem sido bom para o Bota por causa da média de público pagante. Os três jogos tiveram um total de 91,2 mil pagantes, uma média de 30,4 mil por jogo. Na fase de grupos, serão mais dois jogos como mandante, contra Atlético Nacional e Barcelona-EQU