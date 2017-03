As 10 melhores contratações no mercado da NFL

Avaliação

O mercado da NFL está aberto e, depois de sete dias de movimentações, o Prime Time avalia quais os melhores negócios fechados pelos times do futebol americano.

10. CB Stephon Gilmore (New England Patriots)

Contrato: 5 anos, US$ 65 milhões

O contrato de Gilmore com o Patriots não é barato, mas deu flexibilidade nas negociações feitas por Bill Belichick. O cornerback era um dos melhores jogadores da posição no mercado, e o Patriots o conhece bem — enfrentou duas vezes por ano no período com o Buffalo Bills. O time de New England conseguiu abrir mão de Logan Ryan e ganhou espaço para negociar Malcolm Butler.

9. DB Micah Hyde (Buffalo Bills)

Contrato: 5 anos, US$ 30,5 milhões

Hyde foi um jogador importante em um ano complicado para a defesa do Packers. Ele pode jogar como cornerback, nickelback, strong safety (sua especialidade) e free safety. Pela versatilidade, torna-se uma peça importante na nova defesa que será construída por Sean McDermott.

8. WR Terrelle Pryor (Washington Redskins)

Contrato: 1 ano, US$ 6 milhões

Pryor poderia ter ganho mais dinheiro para permanecer no Browns, mas preferiu se testar no Redskins com Kirk Cousins, um quarterback melhor, e capitalizar o bom desempenho em 2017. Quem ganha com isso é o time de Washington, que acabou de perder DeSean Jackson e Pierre Garçon — o primeiro time da história a perder dois recebedores que tiveram pelo menos 1 mil jardas na temporada anterior.

7. DT Chris Baker (Tampa Bay Buccaneers)

Contrato: 3 anos, US$ 15,75 milhões

O Buccaneers surge aos poucos como uma força na Conferência Nacional. Para dar consistência à defesa, a assinatura de Chris Baker faz muito sentido. Ao lado de Gerald McCoy, Baker fará uma das melhores duplas de linha defensiva interna da NFL.

6. CB A.J. Bouye (Jacksonville Jaguars)

Contrato: 5 anos, US$ 67,5 milhões

O Jaguars tem gastado muito e mal nos últimos anos. A tentativa com Bouye é mais uma para reforçar uma defesa que deixou a desejar recentemente. Ele era o melhor cornerback disponível no mercado, então a aposta é válida — apesar de o contrato ser alto.

5. TE Martellus Bennett (Green Bay Packers)

Contrato: 3 anos, US$ 21 milhões

No mesmo dia em que encerrou as negociações para renovar com Jared Cook, o Packers anunciou um ganho na posição de tight end: assinou com Martellus Bennett, ex-rival no Bears e campeão do último Super Bowl pelo Patriots. A temporada passada deixou claro que o sistema ofensivo de Green Bay precisa de um alvo grande no meio do campo para ser efetivo. E Bennett pode oferecer exatamente isso, além de ser um bom bloqueador e um recebedor interessante perto da end zone.

4. WR DeSean Jackson (Tampa Bay Buccaneers)

Contrato: 3 anos, US$ 33,5 milhões

DeSean Jackson é um dos recebedores mais explosivos da NFL. Agora, fará dupla com Mike Evans para receber passes de Jameis Winson. A combinação pode ser perfeita para um time em crescimento. O contrato de Jackson também não chega a ser caro para o padrão da liga.

3. WR Brandon Marshall (New York Giants)

Contrato: 2 anos, US$ 11 milhões

B-Marsh pediu para sair do Jets. O objetivo era ir para um time mais competitivo. E ele escolheu seguir em Nova York, a caminho do Giants. O contrato é baixo para o time, e Marshall complementará um ataque aéreo que já tem Odell Beckham Jr. e Sterling Shepard. Eli Manning não poderá reclamar dos seus alvos em 2017.

2. LT Andrew Whitworth (Los Angeles Rams)

Contrato: 3 anos, US$ 33,75 milhões

O Rams decidiu dar todo o apoio para Jared Goff depois de uma temporada de calouro ruim para a primeira escolha do último draft. Além de contratar o técnico Sean McVay, especialista em ataque, o time investiu na proteção do jovem. Andrew Whitworth assinou com Los Angeles por valores justos para um left tackle. De quebra, o ineficiente Greg Robinson poderá ser movido para o lado direito da linha.

1. WR Alshon Jeffery (Philadelphia Eagles)

Contrato: 1 ano, US$ 9,5 milhões

Alshon Jeffery teve alguns problemas pela passagem no Chicago Bears, mas o maior deles é não ter tido um quarterback à altura. Agora, jogará com o talentoso Carson Wentz e será uma arma importante para um ataque que é carente de alvos desde a saída de DeSean Jackson. Para completar, o Eagles tem um risco muito baixo. O contrato é de apenas um ano, por um valor abaixo do valor de mercado. Se der certo, Jeffery poderá ganhar bastante dinheiro em 2018.

*ZHESPORTES