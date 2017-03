Mercado da NFL se agita e tem troca surpreendente

Resumo da janela

O ano de 2017 da NFL começou oficialmente às 18h da última quinta-feira, quando o calendário da temporada teve início. Desde então, os times puderam realizar trocas e contratar jogadores que ficaram sem vínculo.

A movimentação mais inesperada depois da abertura do mercado foi uma troca incomum entre Houston Texans e Cleveland Browns. Em um negócio ao estilo NBA, mas sem precedetes na NFL, o time do Texans enviou escolhas ao Browns para se livrar do vínculo de Brock Osweiler, quarterback contratado no ano passado por US$ 72 milhões e quatro temporadas, mas que não rendeu em seu único ano em Houston.

Leia mais:

Broncos e Texans surgem como favoritos para contratar Tony Romo

Chiefs exerce opção e encaminha renovação com Cairo Santos

Raiders consegue apoio de banco, e ida para Las Vegas ganha força

O Texans enviou uma escolha de sexta rodada em 2017 e uma de segunda rodada em 2018 além de Osweiler e, em troca, recebeu uma escolha de quarta rodada neste ano.

O time de Houston ainda terá um impacto salarial de US$ 9 milhões referentes às luvas pagas ano passado — valor que é diluído ao longo do contrato, mas acelerado em caso de troca ou corte. O Browns assume os US$ 16 milhões garantidos em base salarial. A ideia da equipe de Ohio é trocar ou cortar o jogador. O contrato de Osweiler vai até 2019, mas apenas o valor desta temporada ainda é garantido.

O Browns também reforçou a sua linha ofensiva. O time renovou o contrato do guard Joel Bitonio, contratou o guard Kevin Zeitler (ex-Bengals) e o center J.C. Tretter (ex-Packers) para remontar a trincheira ofensiva. Além disso, Cleveland cortou o quarterback Robert Griffin III.

Um dos times mais ativos foi o New England Patriots, atual campeão do Super Bowl. O time trocou com o New Orleans Saints para adquirir o wide receiver Brandin Cooks. O Patriots recebeu o jogador e uma escolha de quarta rodada. Para isso, enviou ao Saints escolhas de primeira e terceira rodadas. Bill Belichick também trocou pelo tight end Dwayne Allen com o Indianapolis Colts e pelo defensive end Kony Ealy com o Carolina Panthers. Além disso, o time assinou com o cornerback Stephon Gilmore, ex-Buffalo Bills.

Segundo pior time da temporada passada, o San Francisco 49ers recheou o elenco com contratações. Foram dois quarterbacks, Brian Hoyer e Matt Barkley, além do OLB Brock Coyle, WR Pierre Garçon, WR Marquise Goodwin, K Robbie Gould, FB Kyle Juszczyk, TE Logan Paulsen, WR Aldrick Robinson e LB Malcolm Smith.

Um movimento surpreendente chegou de Green Bay. Tradicionalmente pouco ativo no mercado, o Packers contratou o tight end Martellus Bennett depois de não chegar a um acordo para renovar com Jared Cook. Para a mesma posição, o time também contratou Lance Kendricks, recém-cortado pelo Los Angeles Rams.

Também na NFC Norte, o Chicago Bears foi responsável por contratar um dos quarterbacks mais desejados do mercado. Antigo reserva de Jameis Winston no Tampa Bay Buccaneers, Mike Glennon assinou por três anos e será titular em Chicago — o time confirmou a saída de Jay Cutler depois de oito temporadas.

Dentre os jogadores que ainda estão no mercado, as melhores opções são o linebacker Dont'a Hightower — que está entre voltar para o Patriots ou ir para o rival New York Jets —, o nose tackle Dontari Poe, o safety T.J McDonald e os running backs Adrian Peterson, Jamaal Charles e Eddie Lacy.

*ZHESPORTES