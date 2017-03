Chiefs exerce opção e encaminha renovação com Cairo Santos

Oferta

O brasileiro Cairo Santos se garantiu por pelo menos mais um ano na NFL. Nesta quarta-feira, um dia antes da data limite, o Kansas City Chiefs exerceu a opção no contrato do jogador.

Com três anos de experiência na liga, Cairo é um agente livre restrito — sem contrato para a próxima temporada, mas com preferência de renovação com o time atual. Para ter direito à preferência de renovação, o Chiefs teria que aplicar uma "tender", opção de renovação provisória.

O Chiefs exerceu a opção de rodada original — uma oferta de contrato de um ano e US$ 1,79 milhão. Cairo Santos ainda pode negociar com outros times, mas o Chiefs terá a preferência de igualar a oferta e manter o kicker brasileiro. Como não foi draftado em 2014, Cairo não renderia nenhuma compensação de escolhas de draft caso o Chiefs opte por não igualar uma eventual oferta.



Outros times podem enviar ofertas por Cairo até o dia 21 de abril. Caso haja alguma, o Chiefs teria sete dias para igualar a proposta e renovar o contrato do brasileiro.

Com o time de Kansas City, Cairo Santos tem duas opções de negociações: a primeira é assinar a proposta provisória, jogar sob o contrato de um ano e virar agente livre irrestrito em 2018. A outra é negociar um contrato de longo prazo.

